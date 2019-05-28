Uşak'ta FETÖ davalarında neler oluyor?

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ ÖZEL HABER

FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan 21.05.2018'de tutuklandı. Yüzbaşı Arslan'ın İstanbul, Manisa ve Uşak illerindeki Ankesörlü/Kontörlü telefonlardan/hatlardan başka askeri şahıslar ile ardışık aramaları olduğu tespitinden sonra hakkında soruşturma açılmış ve FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde enteresan bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre birazdan haberde okuyacağınız onlarca somut delile rağmen yüzbaşı Arslan beraat ettirildi. Peki, beraat ettirilen Jandarma Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan hakkındaki suçlamalar ve iddialar nelerdir, bunca iddia ve delile rağmen nasıl böyle bir sonuç çıktı?

İşte o iddialar :



Hatta ilginç bir şekilde aynı imam tarafından aynı numaradan aranan başka askerler hüküm giyerken Asrlan ise muaf tutulmuş. Örneğin FETÖ/PDY kapsamında sözde mahrem İMAM/ ABİ tarafından yapılan ardışık arama kapsamında; Jandarma Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan ile birlikte Manisa ve Uşak ilinden iki kez ardışık olarak aranan Eski J.Binbaşı Doğan Dalğıç örgüt üyeliğinden 7 Yıl 6 Ay hapis cezasına çarptırıldı. Dalğıç'ın bağlı olduğu sözde mahrem imam Önder Akçi'nin itirafı eklenince bu kararın çıkması kaçınılmaz son oldu. FETÖ İmamı Akçi, Doğan Dalğıç'ın kendisine bağlı olduğunu ve ankesörlü telefonlardan arandığını, bu şahsı kendisine Bölge Mahrem İmamı Adem Yolcu'nun teslim ettiğini itiraf ederek fiziki teşhis yaptı. (Adem Yolcu ise Uşak ilinde ikamet ediyor. Afyon ilinde hükümlü 16 yıl ceza almıştır.) Yine Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan'ın İstanbul'da devre arkadaşları olan subayların tamamı tutuklandı. Bu subaylardan Ozan Mezgitli ve İlyas Mercan (tutuklu), Fatih Yapıcı (15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanının derdest edilmesinde rol aldı. Ankara Çatı davasında tutukludur.) ile yine başka ardışık aranmaları tespit edilmiştir. İbrahim Savaş isimli subay ise halen FETÖ'den soruşturması devam ediyor.

AYNI KARTTAN ARANANLARIN TAMAMI TUTUKLU

Ayrıca Uşak’da Yüzbaşı Murat Arslan ile beraber ardışık aramalara takılan eski J.Yzb.Ali Ölmez (Van'da tutuklu), eski J.Yzb. Hüseyin Çakal (Firar, Amerika), eski J.Ütğm.Ömer Ergün (FETÖ'den Hükümlü), eski J.Ütğm. Mehmet Şahin (tutuklu), eski J.Asb.Metin Karabalık (Siirt'te FETÖ'den tutuklu) aynı seri numaralı smart karttan birlikte araması bulunan subaylardandır. Bu şekilde Yusuf Murat Arslan’ın Ankesör/kontörlü ardışık olarak toplam 27 kez arandığı tespit edilmiş.

AYNI KARTTAN ARANANLAR DA İTİRAF ETTİ

Yusuf Murat Arslan’la ilgili soruşturmada elde edilen deliller yapılan tespitler yukarıda sıraladıklarımızla da sınırlı değil tabi. Bir kaç örnek daha sırlayalım. Soruşturma kapsamında; aynı seri numaralı ankesör kart ile Yusuf Murat Arslan, Melike Oral ve Mahmut Sektur (firari avukat) arandığı tespit edilmiştir. Melike Oral mahkemedeki ifadesinde, kendisini ankesörlü telefondan arayan kişinin Onur Akyol olduğunu beyan ederek ve Akyol'u teşhis etti.

HEPSİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmada Onur Akyol'un Yusuf Murat Arslan’ın Uşak'daki FETÖ/PDY kapsamındaki sözde mahrem imamı olduğu belirlenene bir diğer nokta olup, eski J.Yzb.Ali Ölmez'de Uşak'ta kendilerinden sorumlu mahrem imamın Akyol olduğunu ve kendisini ankesörlü telefonlardan aradığını itiraf ederek Akyol'u fiziki olarak teşhis etti. FETÖ mahrem yapı imamı Onur Akyol kendisi gibi öğretmen olan eşiyle birlikte ihraç edildiler. Bylock kullandığı tespit edilmişti. Bylock ID'lerindeki kayıtlı bulunan kişilerin tümünün asker şahıslar olduğu tespit edilmişti.

İMAMI İTİRAFÇI OLDU VE TEŞHİS ETTİ AMA MAHKEME BERAAT DEDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamı olarak tespit edilen İsa Sarıgül (kendisi ve eşi ihraç edilen eski öğretmen ve her ikisinde bylock tespit edildi) önemli bir itirafta bulundu. Sarıgül avukatı nezaretinde alınan ifadesinde; Jandarma Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan'ın İstanbul'da görev yaptığı sırada örgüt içindeki abisi olduğunu ve Arslan’dan sorumlu olduğunu itiraf ederek fiziki olarak teşhis etti.

10.05.2019’da Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada Yusuf Murat Arslan hakkında itirafta bulunan İsa Sarıgül Askeri Mahrem imamı olarak 7 Yıl 6 Ay hapis cezası almıştır. Ne yazık ki!!! Ardışık aramaların Örgüt üyeliği olduğuna dair Yargıtay içtihat kararları bulunmasına, bu kadar bilgi, belge, bulgu ve tespitlere rağmen Yusuf Murat arslan ise aynı duruşmada mahkeme başkanı Hakim İsmail Gülenç, Hakim Mustafa Dinç ve Hakim İsmail Çevik tarafından oy çokluğuyla beraat ettirildi.

EŞİ BOŞADI AMA....

Onca itirafa ve onca delile rağmen hukuk katledilerek beraat ettiren Jandarma Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan’ın, Hakim olan eşi Derman Koska ile boşanması da yine malum örgüte özgü taktiksel bir hamle olarak dikkat çekmişti. İzmir'de hakkında bir şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair ifade verilen Derman Koska üzerindeki şüpheleri kaldırmak için 08.04.2019 tarihinde eşi J.Yzb.Yusuf Murat Arslan boşandı. Boşanmanın hileli olduğu değerlendiriliyor.