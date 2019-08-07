Zelenskiy 'garantisini veriyorum' dedi: Türkiye'ye cazip teklif
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim." dedi.
Zelenskiy, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
(AA)