Türkiye'nin sözleri dünyanın dilini çözdü! ABD'nin İsrail kararına tepki yağıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

PERVASIZ VE HUKUK TANIMAZ TUTUM

İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri’ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetimi’nin, bu kere Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail’in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur.

TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA

Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte, Filistin Devleti’nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdürecektir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYEN AÇIKLAMA

BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DE TEPKİ GECİKMEDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Mogherini, AB'nin İsrail'in işgalci güç yükümlülükleri çerçevesinde tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

"Tüm yerleşim birimleri iki devletli çözüme zarar vermektedir"

Mogherini, "AB'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Mogherini, bunun iki tarafın da meşru taleplerini karşılayacak tek gerçekçi çözüm olduğunu vurguladı.

(AA)