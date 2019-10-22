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  3. Türkiye ve Rusya anlaştı, İşte tarihi Suriye mutabakatının maddeleri...

Türkiye ve Rusya anlaştı, İşte tarihi Suriye mutabakatının maddeleri...

Türkiye ve Rusya anlaştı, İşte tarihi Suriye mutabakatının maddeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Lider Putin, Soçi'de Suriye konusunda tarihi bir mutabakata imza attı. Rusya'da alınan tarihi kararı Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov okudu. İşte tarihi Suriye mutabakatının maddeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mutabakat muhtırasını okudu.

Yayınlanan muhtırada yer alan maddelere şu şekilde yer verildi:

“Türkiye - Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası (22 Ekim 2019, Soçi) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır.

  1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

  2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

  3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

  4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

  5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına,YPG unsurları ve silahlarınınTürkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rusortak devriyeleri başlayacaktır.

  6. Münbiç ve Tel Rıfat’tanbütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

  7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

  9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetimve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

  10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir”  (İHA)

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