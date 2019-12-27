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  3. 'Türkiye, Avrupa ve Asya'da kilit rolde'

'Türkiye, Avrupa ve Asya'da kilit rolde'

'Türkiye, Avrupa ve Asya'da kilit rolde'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin “Yeniden Asya” açılımının ele alınacağı “Yeniden Asya Çalıştayı”nın açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Asya’yı girişimci ve insani dış politikamızın merceğinden ilk kez değil ama yeniden ele almalıyız. İşte bu yüzden açılımımıza Yeniden Asya adını verdik. Bir yandan Avrupa bütünleşme süreci içerisinde yerimizi almaya devam edeceğiz ve dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO’da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya’ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz. Biz tek bir coğrafyaya, istikamete veya kampa bakma lüksü olmayan, dünyanın her bölgesiyle ilişkilerini derinleştirmesi gereken bir aktörüz. Tarihimiz, coğrafyamız, beşeri ilişkilerimiz ve insanımızın girişimci ruhu bunu şart koşuyor. Yeniden Asya’yı da bu yüzden gerekli görüyoruz.”


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