TÜRKAK, Avrupa yönetiminde

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı’nın ilgili kuruluşlarından olan TÜRKAK’tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, akreditasyon faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik çalışmaları kapsamında EA’daki Çok Taraflı Tanıma Antlaşması (MLA) statüsünün genişletildiği belirtildi. EA yönetimine giren TÜRKAK’ın 2020-2021 döneminde birliğin yönetim kademesinde Türkiye’yi temsil edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, TÜRKAK’ın sera gazı doğrulayıcı kuruluşları ve referans malzeme üreticilerinin akreditasyonu alanlarında MLA kapsam genişletme sürecinde öncelikle EA tarafından şubatta eş değerlendirme denetimi gerçekleştirdiği ifade edildi.