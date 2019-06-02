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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

Tüm yurtta 15 Temmuz anması

Tüm yurtta 15 Temmuz anması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan genelgeye göre, demokrasi zaferinin üçüncü yıldönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerin yad edilmesi, gazilere minnet ve şükranların  sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri  düzenlenecek. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bu yıl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek.  

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