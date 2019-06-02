Tüm yurtta 15 Temmuz anması

Resmi Gazete’de yer alan genelgeye göre, demokrasi zaferinin üçüncü yıldönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerin yad edilmesi, gazilere minnet ve şükranların sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bu yıl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek.