Trump'a bu dosyayı götürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı’nda ABD’nin başkenti Washington’a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırıma hazır olduğunu açıklayan AB Dış İlişkiler Konseyi’ne tepki gösterdi. Erdoğan “Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Kapılar açılır ondan sonra başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda bitebilir” dedi.

SİZ DAHA YENİSİNİZ

Başkan Erdoğan, “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği’nde şu anda görev yapanların birçoğu siyasette hâlâ çok yeni. Bunların birçoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar” ifadesini kullandı.

GARANTÖR ÜLKEYİZ

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle dedi: “Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ’lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın.”

O TERÖRİSTİN NASIL BİR KATİL OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ

Ziyareti, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ettiklerini belirten Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la gündemlerinde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir şekilde görüşeceklerine inandığını söyledi.

Erdoğan şunları söyledi: “Kendilerine, Amerika’nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu terörist başının da Türkiye’mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekâtla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz.”

SURİYE'DE YENİ HAYAT

Erdoğan ABD'ye "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı bir de kitapçık götürüyor. Kitapçıkta Türkiye'nin güvenli bölgedeki yerleşim projesiyle terörden arındırılan bölgede yapılan hizmetler anlatılıyor. Erdoğan kitapçıkla ilgili “Güvenli bölge konusunda hazırladığımız belgeleri vereceğiz. Şu anda Suriye’deki durumu, proje çalışmalarımızı burada gösteriyoruz. Aynı zamanda da Güvenli Bölge ile alakalı olarak bölgenin şu andaki geldiği noktayı da ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

1 MİLYONLUK YERLEŞİM

Güvenli bölgede 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor. Sınırda 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek. 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane inşa edilecek. Şu ana kadar 100 bin kişinin döndüğü bölgede alt yapı ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı.

PROVOKASYON HAZIRLIGI

Başkan Erdoğan’ın Washington ziyareti öncesinde ülkedeki YPG/PKK yanlısı örgütler ve Ermeni diasporası büyük provokasyona hazırlanıyor. 2017’deki ziyarette olay çıkaran gruplar geniş kapsamlı hazırlık yapıyor. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, (ANCA) Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin gizlice fotoğraflarını çekip alınan güvenlik önlemlerini internet sitelerinde ifşa ederek hedef gösterdi. Terör yandaşları ve ANCA başkentin belediye başkanlığı ve polis teşkilatına bir de mektup yazdı. Mektupta Türk heyetini iki ayrı noktada protesto edeceklerini ve FBI ile ABD Gizli Servisi’nin kendilerini korumasını istedi.

KORUMALARI SORDULAR

Göstericiler provokasyon ve tahriklerini Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin olduğu Sheridan Circle’a kadar taşıyacak. Provokatörlerin sosyal medya üzerinden hazırladıkları çağırılarda YPG/PKK propagandası ve “Kürtlere soykırım yapılıyor” yalanı gibi kara propagandaların çığırtkanlığının yapılacağı da görülüyor.

ANCA’nın Başkanı Aram Hamparyan tarafından Washington D.C. Belediye Başkanlığı ve Washington D.C. Polis Teşkilatı’na yazılan mektupta 2017’deki olaylarda protestocuları püskürten Türk koruma ekiplerinin bu gezide olup olmadıklarının araştırılması talep edildi.

BELGELERİYLE ORTAYA KOYACAĞIZ

Teröristlerin güvenli bölgeden tamamen çıkmadığını ve saldırılarına devam ettiğini ifade eden Erdoğan, “Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini, verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Sayın Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkânı bulacağız” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Bütün belgeleriyle ortaya koyacağız. Eğer NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyor, yalnız bırakıyorsa bunun izahı mümkün değildir. Hepsini Londra’da da gündeme getireceğiz.”

İKİ LİDER ÇÖZÜM BULACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesi Bloomberg’e verdiği mülakatta, görüşmede öne çıkacak başlıkları anlattı. Altun, Erdoğan’ın yapacağı görüşmenin, en kritik toplantılardan biri olacağını ve iki liderin başta S-400 olmak üzere sorunlara çözüm bulacağına inandığını söyledi. Altun, Türkiye’nin S-400 konusunda daha önce görüşünü birçok kez gündeme getirdiğinin altını çizerek, hava savunma sisteminin bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. F-35 konusuna da değinen Altun, Türkiye’nin proje ortağı olduğunu hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU 50 BİN TL ÖDEYECEK

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Başkan Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Kılıçdaroğlu hakkında partisinin 17 Temmuz 2018’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan’a yönelik sözleri ve Erdoğan’a hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştığı için 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştı.