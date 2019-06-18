Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiliz mevkidaşı Liam Fox ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüşmesinde Brexit sürecinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen Pekcan-Fox görüşmesinde, Brexit sürecinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
(AA)