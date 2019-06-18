Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiliz mevkidaşı Liam Fox ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen Pekcan-Fox görüşmesinde, Brexit sürecinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

(AA)