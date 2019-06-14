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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

Teröristlerle uzman asker mücadele edecek

Teröristlerle uzman asker mücadele edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti grup toplantısında yeni askerlik sistemi teklifine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Osman Nuri CERİT

Akar, yeni sistemin TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesinin ardından yaşanacak terhislerin, TSK’da bir zafiyet oluşturmayacağını, bu konuda gerekli planlama ve önlemlerin alındığını söyledi. Bakan Akar, AK Parti Grubu’na yaptığı sunumdaki bilgileri, dün ziyaret ettiği CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Grupları ile de paylaştı. Akar’ın bilgilendirmesinde, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin TSK’da herhangi bir aksaklığa yol açmayacağı görüşü öne çıktı. 

HER AY CELP GÖNDERİLECEK

Yaşanacak terhislerin, sınır ve terörle mücadele bölgeleri ile KKTC’de personel zafiyeti oluşturacağı tartışmalarının dayanaktan yoksun olduğunun altını çizen Akar, bu bölgelerdeki kadroların ağırlıklı olarak muvazzaf personelden oluştuğunu, terhislerle birlikte yeni muvazzaf askerlerin kaydırılacağını söyledi. Akar, alınan önlemlerle ülke güvenliğiyle ilgili herhangi bir kaygıya yer bırakılmadığını vurguladı. Akar, terhis olacak askerin yerinin süratle doldurulacağını belirterek, 3 ayda bir yapılan celplerin her ay yapılacağını söyledi. Akar ihtiyaç durumuna göre celplerin bir ay öne çekilebileceğini de ifade etti. Sunumda, bedelli ücretlerinde adil bir dengelenme gözetileceği hatırlatıldı. 

SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi. Görüşmelere 18 Haziran Salı günü devam edilecek. 

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