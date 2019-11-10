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Teröristler yıktı, Türkiye onardı

Teröristler yıktı, Türkiye onardı

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi’nin temizlenerek yeniden elden geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Resulayn ve Tel Abyad’da hayatın normale dönmeye devam ettiği belirtildi. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi’nin de temizliğinin yapıldığı ve daha önceden kırılmış olan camların değiştirilip yenilendiği kaydedildi. 


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