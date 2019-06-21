Teröristbaşı ile Kandil-Demirtaş savaşını Perinçek böyle yorumladı

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün yaptığı ve bugün de avukatları aracılığıyla duyurulan 'tarafsızlık' açıklaması hakkında bir açıklama yayınladı.



ABD'nin, Öcalan'ın çağrısındna rahatsız olduğunu iddia eden Perinçek, buna gerekçe olarak ise 'PKK'nın CHP'ye oy çağrısı yaptığı' yönündeki iddialarını gösterdi.



PKK BÖLÜNÜYOR



PKK'nın bölünmekte olduğunu belirten Peinçek, "Türk Ordusunun ve Polisinin ayakları altında kalan örgüt, çıkmaza girmiştir ve her çıkmaza giren örgüt gibi bölünüyor" ifadelerini kullandı.



''CHP, HDP, PKK... YANİ ABD RAHATSIZ OLDU''



Olayın devamının geleceğini söyleyen Perinçek, açıklamasına şöyle devam etti:



Öcalan’ın, avukatlarına verdiği ikinci bir mektup dün kamuoyuna açıklandı. Öcalan, PKK/HDP’nin CHP’yi desteklemesine tavır aldı, iki aday arasında 'Tarafsız kalın' dedi. 'Ekrem İmamoğlu’na da Binali Yıldırım’a da oy vermeyin' çağrısı yaptı. Bu çağrıya tepki, PKK/HDP ve CHP’den geldi. Çünkü PKK, HDP oylarını CHP’ye yönlendirmişti. Aslında bu çağrıdan rahatsız olan ABD idi. Çünkü İmamoğlu’na gidecek oyların bir kısmının önü kesiliyordu."



''ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI ABD PROGRAMININ KUYRUĞUNA TAKILMAKTIR''



ABD emperyalizmine karşı Tayyip Erdoğan ile aynı gemide olmak, bugün Vatan Savaşı mevzisinde olmanın en belirleyici tavrıdır. Eğer Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenirseniz, Türkiye gemisindeki konumunuz ikide bir tehlikeye girer.

Tayyip Erdoğan, S 400 alır, siz Atlantik cephesine yuvarlanırsınız.



Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’e Yavuz gemisini yollar, siz 6. Filonun gözcüsü durumuna düşersiniz.



Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma başvurusunda bulunur. Siz kendinizi ABD’nin güdümünde bulursunuz.



Tayyip Erdoğan, Pençe harekâtı yapar, siz Türk Ordusunun pençesi altında kalırsınız.



Tayyip Erdoğan, FETÖ Gladyosunu hapislere atar, siz FETÖ’yü kurtarma faaliyetine kapılırsınız.



Tayyip Erdoğan, Apo üzerinden PKK’nın direncini kırmaya yönelik uygulamalara girişir, siz PKK ile birlikte feryat edersiniz.



Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenmek bir program değil, ABD programının kuyruğuna takılmaktır."

