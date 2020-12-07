Terör örgütünde hakimiyet kavgası

Suriye’de YPG/PKK işgalindeki bölgeler, son dönemde terör örgütü üyeleri arasındaki kişisel çıkar temelli fikir ayrılıklarına ve gelir kaynaklarına hakimiyet konusunda iç çekişmelere sahne oluyor.

14 KİŞİ KAÇIRILDI



Terörist başı Ferhat Abdi Şahin’in ekibi, bu amaçla “yolsuzlukla mücadele” adı altında YPG/PKK’ya bağlı sözde öz yönetimlerde bulunan bazı terörist elebaşlarına ve onlarla çalışan tüccarlara karşı operasyon başlattı. Bu kapsamda, Haseke ilinin Tel Hacar, Salihiyye ve El-Müfti köylerinde son 3 günde, örgüt tarafından en az 14 kişi alıkonuldu veya kaçırıldı.