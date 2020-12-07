07 Aralık 2020 Pazartesi 03:29 | Son Güncelleme:
Terör örgütünde hakimiyet kavgası
ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'de işgal ettikleri Haseke ilinde çok sayıda örgüt üyesi ile işbirlikçisi tüccarı alıkoyarak ev ve iş yerlerini yağmaladı.
Suriye’de YPG/PKK işgalindeki bölgeler, son dönemde terör örgütü üyeleri arasındaki kişisel çıkar temelli fikir ayrılıklarına ve gelir kaynaklarına hakimiyet konusunda iç çekişmelere sahne oluyor.
14 KİŞİ KAÇIRILDI
Terörist başı Ferhat Abdi Şahin’in ekibi, bu amaçla “yolsuzlukla mücadele” adı altında YPG/PKK’ya bağlı sözde öz yönetimlerde bulunan bazı terörist elebaşlarına ve onlarla çalışan tüccarlara karşı operasyon başlattı. Bu kapsamda, Haseke ilinin Tel Hacar, Salihiyye ve El-Müfti köylerinde son 3 günde, örgüt tarafından en az 14 kişi alıkonuldu veya kaçırıldı.