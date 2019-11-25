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  3. Tekne tatilinde kimler vardı?

Tekne tatilinde kimler vardı?

Tekne tatilinde kimler vardı"

İnce, CHP Genel Merkezi’nde kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söyledi. AKŞAM kulislere yansıyan iddialara ulaştı.

Ercan Öztürk

Muharrem İnce, CHP’nin içinde ‘çete’ olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya “Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler” cevabını verdi. AKŞAM’ın CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre İnce’nin sözünü ettiği teknede tatil olayı Çeşme’de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç geçen yaz Çeşme’de bir işadamının teknesinde buluştu. 

AYNI SİTEDE  YAZIYORLAR 

Bülent Kuşoğlu “Beştepe’deki CHP’li" haberinin kaynağı Talat Atilla ile aynı internet sitesinde yazarlık yapıyor, sitede iddiayı köşesine taşıyan Rahmi Turan’ın da yazıları yayımlanıyor. 

 


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