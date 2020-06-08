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  3. TBMM'de grup toplantıları başlıyor
08 Haziran 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:

TBMM'de grup toplantıları başlıyor

TBMM'de grup toplantıları başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aydır yapılmayan grup toplantıları yeniden başlıyor.

YELDA GÖKDAĞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de düzenlenecek grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Toplantılarda önlemler de devam edecek.

Milletvekilleri maskesiz toplantıya katılmayacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Milletvekilleri birer sıra aralıklarla oturabilecek. Ayrıca toplantılara ziyaretçi de alınmayacak.

TORBA MESAİSİ

Bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ise Torba Teklif mesaisi yapılacak. Teklife göre, bankaların kredi kartı sözleşmeleri ve GSM operatörlerinin abonelikleri elektronik olarak uzaktan yapılabilecek.

Karşılıksız çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için borçlulara 9 ay daha ek süre tanınacak. Varlık Fonu’nun 2019 yılı faaliyet raporu da bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 

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