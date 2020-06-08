TBMM'de grup toplantıları başlıyor

YELDA GÖKDAĞ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de düzenlenecek grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Toplantılarda önlemler de devam edecek.

Milletvekilleri maskesiz toplantıya katılmayacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Milletvekilleri birer sıra aralıklarla oturabilecek. Ayrıca toplantılara ziyaretçi de alınmayacak.

TORBA MESAİSİ



Bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ise Torba Teklif mesaisi yapılacak. Teklife göre, bankaların kredi kartı sözleşmeleri ve GSM operatörlerinin abonelikleri elektronik olarak uzaktan yapılabilecek.

Karşılıksız çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için borçlulara 9 ay daha ek süre tanınacak. Varlık Fonu’nun 2019 yılı faaliyet raporu da bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.