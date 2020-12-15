TBMM'de ABD'nin yaptırım kararı reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dört siyasi partiden ortak bildiri ile ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki gösterildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre TBMM'de, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi.

Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.



Bildiride "Yaptırım kararlarını reddediyoruz. ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

