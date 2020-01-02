TBMM Libya için olağanüstü toplanıyor
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanıyor.
Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul’un tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20’şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grubu olarak TBMM Genel Kurulu’nda tezkerenin lehinde oy kullanacaklarını açıklarken, muhalefet partileri Libya’ya asker göndermeye karşı çıkacaklarını bildirmişti.