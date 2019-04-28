Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. TBMM iki aylık aranın ardından çalışmalarına başlıyor

TBMM iki aylık aranın ardından çalışmalarına başlıyor

TBMM iki aylık aranın ardından çalışmalarına başlıyor

Meclis, yerel seçim nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına başlayacak.

TBMM, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verdiği iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü ara verdiği çalışmalarına 30 Nisan Salı günü başlıyor.

Meclisin bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri, Genel Kurulda görüşülecek.

Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Çağla Şıkel isyan etti! Eleştirilere sert yanıt
Deniz Seki'nin büyük değişimi!
Mis gibi mandalina kokan bir irmik tatlısı ile karşınızdayız. Pratik ve lezzetli tarifimiz için vide

Mandalina Soslu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tehditleri Songar bertaraf edecek

Günde 5 kez dalıp 22 bin turisti denizin altına indirecek