TBMM Başkanı Yıldırım çok sert çıktı: Bunlar zırvalıyor



Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor.

Forumun açılışında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çok kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- 8 yılı aşan iç savaş sebebiyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz. Lübnan da Ürdün de aynı bedeli ödüyor. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık, onların hayata tutunmalarına vesile olduk. Bazı ülkeler bunu anlamakta zorlanıyor. '30 milyar dolar para harcadınız' diyorlar. Anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Çünkü mesele insan olunca, mesele insanı yaşatmak olunca paranın değeri olmaz. Bir insanı kurtarmak bir cihanı kurtarmak demektir. Bizim anlaşımız, inancımız bunu gerektiriyor.

- Herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir dünya hedefine ulaşmak, güçlü ülkelerin 'adil davranma ve iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkündür. İş birliği yapmayı gerektiren meselelerin başında terörle mücadele geliyor. Terör ve terörizm, ülkeye, etkin kimliğe, dine bakmadan kayıtsız ve şartsız reddedilmelidir. Terör, hiçbir şekilde finanse edilmemeli, silah ve para desteği sağlanmamalı.

ABD'YE ÇOK SERT MESAJ: BUNLAR ZIRVA

- 35 bin masum insanı katleden bu örgüt, PKK, bugün de PYD/YPG adıyla ne yazık ki Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi de dost bildiğimiz, NATO'da müttefik bildiğimiz Amerika'nın açık, aleni, doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce tır silah, füze, her türlü mühimmat bu terör örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok enteresan, 'Biz onlarla stratejik bir işbirliği yapmıyoruz, taktik bir işbirliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva. Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir şekilde mazur görülecek yanı yoktur.

ABD'YE FETÖ TEPKİSİ

- Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok." dedi.

BMGK'YA İSRAİL ELEŞTİRİSİ

- Kudüs'te, Filistin'de karar alınıp da İsrail'in uygulamadığı Güvenlik Konseyi kararının sayısı ne kadardır? Yani bazı ülkeler için 'Bu bir mecburiyettir, uygulanmazsa onların felaketine sebeptir' diyeceksiniz, bazı ülkeler uygulamayınca hiçbir şey olmayacak, hiçbir sonucu olmayacak. Peki bu kuruma, bu sisteme insanları nasıl inandıracağız?

(AA)