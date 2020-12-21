TBMM Başkanı Şentop Talat Caferi ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü etkinliğine katıldı.

Konuşma yapan Şentop şu ifadeleri kullandı:



"Kuzey Makedonya, Balkanların, Avrupa'nın sigortası bir devlettir"

"Dil bizim evimizdir ve evsiz kalmak da iyi bir şey değildir"

