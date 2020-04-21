TBMM, 100 yıl önce dualarla açıldı
Yüzüncü yaşı koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak olan TBMM, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmeden önce Ankara'nın Hacı Bayram Camii önünde okunan dualar ve kılınan Cuma namazının ardından ilk kez toplanmıştı.
OSMAN NURİ CERİT
Meclis’in kurulacağı müjdesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal imzalı gönderilen bildiride “Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak Kur’an’ın ve namazı kılınacak” ifadelerine yer verildi.