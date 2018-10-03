Sınır ötesi tezkere Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir yıl daha Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bir yıl daha Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

(İHA)