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Sınır ötesi tezkere Meclis'ten geçti

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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir yıl daha Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.  

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bir yıl daha Irak ve Suriye'ye sınır  ötesi operasyon yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. 

(İHA)

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