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'Suriye Kürtleri bayram edecek'

'Suriye Kürtleri bayram edecek'

Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, “Barış Pınarı Harekâtı başarıyla bitince Kürt, Türk, Arap halkları bayram edecek” dedi.  

Bülent ŞANLIKAN 

“Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı bölge halklarını çok mutlu etti.” Bu sözler AKŞAM’a konuşan Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo’ya ait. Temo, Türkiye’nin bölgedeki terör unsurlarını temizlemesinin ardından yeni bir döneme girileceğini ve bölge halklarının bu gelişmelerden son derece memnun olduğunu ifade etti. Temo, “Teröristlerin bölgeden çıkarılmasıyla Kürt, Türk, Arap halkları bayram edecek. PKK’lılar burada Kürt’ü Kürt’e, Arap’ı Arap’a düşman etti” diye konuştu. 

TEMO ŞUNLARI ANLATTI: PKK KATLİAM YAPTI 

“Tüm halklar bu operasyonu bekliyordu. Oluşturulacak güvenli bölgeyi Türk ile birlikte Suriye askerleri tesis edecek. En önemlisi ise PKK, YPG yani terör örgütü bölgeden çıkarılacak. Bu terör örgütü 8 yıl öncede insanlarımızı katletti. İnsanlarımızın çoğu savaş nedeniyle Türkiye’de yaşıyor. Bölge insanı topraklarına dönmek istiyor. Türkiye bizim düşmanımız değil dostumuzdur. Düşmanımız Şam’da yaşıyor. Suriye rejimi bizim asıl düşmanımızdır. Biz terörizmden nefret ediyoruz”

BİZİ TÜRKİYE KURTARIR 

“Türkiye’nin dışında hiçbir ülke bu teröristleri buradan çıkartmak istemedi. ABD, Avrupa buraya geldi hepsi 12 bin kilometreye DEAŞ için geldi. Ama hiçbir sonuç alamadılar terör daha da büyüdü. Bize sadece Türkiye yardım edebilir, ABD ile Avrupa değil. Terör örgütlerinin Türkiye’ye düşmanlık yapması da bu ülkelerin desteğiyle yapılıyor.  

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