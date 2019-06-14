14 Haziran 2019 Cuma 13:02 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 13:22
İmamoğlu'nun iddialarını işlenen animasyon, sosyal medyada gündeme oturdu
İstanbul’daki yerel seçimler öncesi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ortaya attığı iddialar peş peşe yalanlanmıştı.
İmamoğlu son olarak Ordu Vali’sine ‘it’ değil ‘basit’ dediğini iddia etmişti. Ancak İmamoğlu’nun hakaretini gözler önüne en net görüntüler ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada ise Zıvana adlı youtube kanalı tarafından hazırlanan bir animasyon hızla yayıldı.
İşte İmamoğlu ile ilgili o animasyon: