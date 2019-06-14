İmamoğlu'nun iddialarını işlenen animasyon, sosyal medyada gündeme oturdu

İmamoğlu son olarak Ordu Vali’sine ‘it’ değil ‘basit’ dediğini iddia etmişti. Ancak İmamoğlu’nun hakaretini gözler önüne en net görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada ise Zıvana adlı youtube kanalı tarafından hazırlanan bir animasyon hızla yayıldı.

İşte İmamoğlu ile ilgili o animasyon: