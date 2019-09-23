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  3. Son dakika...MHP lideri Bahçeli taburcu oldu! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika...MHP lideri Bahçeli taburcu oldu! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika...MHP lideri Bahçeli taburcu oldu! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Ankara Başkanet Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Devlet Bahçeli, taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisinin evinde devam edeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'nin hastanede yatışını zorunlu kılan bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ziyaret etti. 

Ziyaret sonrası hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, Bahçeli'nin genel sağlık durumun iyi olduğunu belirterek "Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durum söz konusu değil. Ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bununla ilgili tedaviye başlandığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisi devam edilmiş olacak.Herhangi bir kardiyak veya beyin veya vasküler bir patolojinin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş olsun. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi bir enfeksiyon değil. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor, herhangi bir ciddiyetinin olmadığını gözlemlemek mümkün. Ben de görüştüm, kendileriyle de konuştum."

Bakan Koca'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi. 

Bahçeli'ye, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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