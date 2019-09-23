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  3. Son dakika...MHP lideri Bahçeli hastanede... Semih Yalçın sağlık durumunu açıkladı

Son dakika...MHP lideri Bahçeli hastanede... Semih Yalçın sağlık durumunu açıkladı

Son dakika...MHP lideri Bahçeli hastanede... Semih Yalçın sağlık durumunu açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

MHP’li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin: "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yok. Konuşabilecek bir durumda. Şuuru açık istirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumda."

(DHA)

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