Son dakika... YSK'nın İstanbul ile ilgili gerekçeli kararı tamamlandı

GEREKÇELİ KARAR 200 SAYFANIN ÜZERİNDE

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yazımını tamamladığı ve karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağı, kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven'in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4'e karşı 7 oyu ile alındı.