10 Haziran 2019 Pazartesi 10:42 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
Son dakika... Yıldırım - İmamoğlu televizyon yayını için görüşme yapıldı
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Ünal ile CHP'li Altay görüştüler.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar.
'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan programı için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.