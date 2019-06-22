Son dakika: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna Demirtaş destek verdi... CHP'ye büyük şok!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mektup HDP’de büyük kırılmaya yol açmıştı. Kandil ile HDP’nin 23 Haziran seçimlerine yönelik girişimleri, Öcalan’ın “tarafsız olun” çağrısıyla derinleşti. Kandil, İmralı’nın mesajına rest çekip CHP adayına destek verirken HDP de desteğinin terör örgütü ile aynı çizgide olduğunu açıkladı. Selahattin Demirtaş, bugün yaptığı açıklama ile Öcalan’ın yanında olduğunu kaydetti.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen tarafsızlık açıklamasının ardından Kandil ve HDP teröristbaşı Öcalan'ın mesajına karşı çıkarak CHP'ye destek çağrısında bulunmuştu.?
DEMİRTAŞ'TAN ÖCALAN'A DESTEK
Teröristbaşı Öcalan'ın o mektubunun yankıları sürüyor. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan o mektupla ilgili yeni bir açıklama geldi. Demirtaş'ın daha önce karşı çıktığı Öcalan'ın tarafsızlık mesajına bu kez sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla destek verdiği görüldü.
Siyasi gözlemciler PKK, Kandil, HDP, Öcalan eksenindeki gelişmeleri liderlik çatışmasına bağlayarak HDP'nin siyaseten yükseldiği yorumlarını yapmıştı. Ancak Demirtaş'ın bu açıklamaları olaya yeni bir boyut kazandırdı.
CHP'DE BÜYÜK ŞOK
İmralı'dan gönderilen mesaja Kandil'in tam anlamıyla rest çekmesiyle birlikte HDP'den de aynı anlama gelen yorumlar yapılmıştı. Öcalan'ın açıklamalarından sonra gelen HDP Eşbaşkanı Demirtaş'ın Öcalan'ı destekleyen mesajı işin rengini değiştirdi. Öcalan-Kandil çatışmasında Demirtaş tarafını Öcalan'dan yana kullanarak CHP'ye büyük şok yaşattı.
İŞTE DEMİRTAŞ'IN O AÇIKLAMALARI
(Sabah)