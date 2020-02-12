Son dakika haberi...Başkan Erdoğan konuşuyor
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK PArti grup toplantısında konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Rus güçleriyle İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor sürekli kan döküyorlar.
Sivil hassasiyeni ağızlardan düşürmeyenler bu katliamlarda sessizliğe bürünmüş durumdalar.
Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursada Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.