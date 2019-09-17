Yargı paketi, ekim ayında Meclis gündemine alınacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’nin yeni döneminde gündeme gelecek yargı paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NTV’ye konuşan Bostancı, yeni yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme bulunmayacağını bildirdi.

“PAKETİ MUHALEFETE SUNACAĞIZ”

Meclisin 1 Ekim’de açılışından sonra ilk işin yargı paketi olacağını aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

“Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensüsle paketin geçmesinden yanayız. İki ya da üç gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız. Önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefete sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde idam cezası yok.”

“ÖNÜMÜZDE 13 GÜN VAR”

Yargı paketini eylül ayı içinde tamamlamak istediklerini ifade eden Bostancı, “(Önümüzde) 13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz.” dedi. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Naci Bostancı, şöyle konuştu: