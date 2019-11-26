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  3. 'Külliye'ye giden CHP'li' skandalını ortaya atmıştı! Gazeteci Rahmi Turan özür diledi

'Külliye'ye giden CHP'li' skandalını ortaya atmıştı! Gazeteci Rahmi Turan özür diledi

'Külliye'ye giden CHP'li' skandalını ortaya atmıştı! Gazeteci Rahmi Turan özür diledi

'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasını ortaya atarak CHP'yi birbirine katan Sözcü yazarı Rahmi Turan özür diledi. Turan köşesinde, 'Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm. Bunu bir trafik kazası gibi kabul etmek gerekiyor' ifadelerini kullandı

Gazeteci Rahmi Turan, geçtiğimiz hafta köşesinde 'Külliye'ye giden CHP'li' iddialarını ortaya atmıştı. CHP'de skandal haline gelen yalan haber sonrası CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu kişinin kendisi olmadığını, iddiaların CHP içinden çıktığını söylemişti. Turan daha sonra kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamış, Talat ise söz konusu iddiaları Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıklamıştı. 

ÖZÜR DİLEDİ

Turan bugünkü yazısında, "Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm. Bunu bir trafik kazası gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu" dedi. Turan ayrıca, "CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük. Bu durumda parti merkezi bir 'Araştırma komisyonu' kurarak konuyu mutlaka aydınlığa çıkartmalıdır" ifadelerini kullandı


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