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  3. Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin 'Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 (yüzde 54.21); Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 (yüzde 44.99) oy aldı' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi sonuçlarını açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven, "Katılım oranı yüzde 84.5 oldu. İmamoğlu yüzde 54,21, Binali Yıldırım yüzde 44,99 oy oranına sahip. Cuma günü saat 17.00'ye İl seçim Kurulu'na itirazlar yapılabilecek. Onun ardından da YSK'ya 3 gün içinde itirazlar yapılabilecek. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063, geçerli oy  8 milyon 746 bin 464.

 

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