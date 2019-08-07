İsrail'in hamlesine Türkiye'den sert tepki: Uluslararası hukuku çiğniyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail, bu yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararsı hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in bu gayrimeşru politikasını kınıyoruz"

"İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."