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  3. İsrail'in hamlesine Türkiye'den sert tepki: Uluslararası hukuku çiğniyor

İsrail'in hamlesine Türkiye'den sert tepki: Uluslararası hukuku çiğniyor

İsrail'in hamlesine Türkiye'den sert tepki: Uluslararası hukuku çiğniyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim politikasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İsrail, uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemektedir. İsrail'in bu gayrimeşru politikasını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail, bu yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararsı hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in bu gayrimeşru politikasını kınıyoruz"

"İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

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