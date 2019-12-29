Başkan Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye'de ağırladı. Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurt dışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya'da yıl içerisinde beş, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu.

Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Rusya'ya 23 Ocak'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak etti.

Rusya'ya üçüncü ziyaretini Türkiye-Rusya Üstdüzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştiren Erdoğan, 27 Ağustos'ta MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı.

Yıl içinde Rusya'ya son ziyaretini 22 Ekim'de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık." dedi.

ABD'YE İKİ ZİYARET

ABD'ye ilk ziyaretini 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere yapan Erdoğan, ikinci ziyaretini ise ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12 Kasım'da gerçekleştirdi.

Tacikistan'a Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra G-20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya ziyarette bulundu.

Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 8 Temmuz'da da Bosna Hersek'e giderek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na iştirak etti.

Sırbistan'a yaptığı ziyarette Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ile Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne katılan Erdoğan, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'na katılmak üzere Macaristan'a giden Erdoğan, Katar'a yaptığı ziyarette de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katıldı.

NATO ZİRVESİ

Aralık ayında üç yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Erdoğan, Zirve öncesinde de Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.



AA