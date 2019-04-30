Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ‘da düzenlenen V4+Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petrícek, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, konuşmasında, "AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli." ifadelerini kullandı.
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(AA)