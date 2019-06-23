Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul seçimlerini değerlendiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Teşekkür ederim. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum, demokrasiye inanan bütün dünya son seçimler dolayısıyla yine Türkiye'yle gurur duyuyor. Demokrasiye inananlar insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi savunan insanlar sizlerle herkes gurur duyuyor. Şunu söylüyordum, Ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı, bu darbeyi İstanbul giderecek, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

Her şey adalet yürüyüşle başladı. Adalet istedik adalet. Huzur istedik huzur. Hak istedik hak. Hak, hukuk, adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk, Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Getirmek istemediler, engellemek istediler, bütün engelleri aştık, en son İstanbul seçimlerinde aştık.

Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün bürokratlarına rağmen bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı.

Söylemiştim Cumhuriyet'i, demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır diye. Cumhuriyet'i şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de. Bu demokrasi destanının yazılmasında önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Gençlik Kollarına, Kadın Kollarına, partiye üye olmaksızın demokrasi için mücadele eden bütün gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'da bütün gözleri, yürekleri, düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, yakınlarına, akrabalarına telefon eden bütün 80 ildeki yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

İYİ Parti'nin sayın genel başkanına milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nda yer almamakta birlikte bize destek veren AK Partili kardeşlerime, Ülkücü kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime, HDP'li kardeşlerime, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadık. Farklı siyasal görüşlerle olmakla beraber demokrasi konusunda biraraya geldik, bir destan yazdık. Ve bizim yazdığımız destan şu anda bütün dünyada yankılanıyor, bundan daha güzel bir şey olamaz.

Ve asıl artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup, egemen olarak herkese etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine saygı duymak zorundadırlar. Hiç kimseye yuh çekmeyeceğiz, çünkü biz adaletten, haktan ve hukuktan yanayız. Hakkı, hukuku ve adaleti her yerde ve her ortamda savunacağız.