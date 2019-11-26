Son dakika... Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 'Bozdoğan füzesi 2020'de envantere girecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceğini söyledi.

Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak.

2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan Füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından TSK'nın envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter'dan paylaştı: