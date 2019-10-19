Son dakika... Başkan Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BU ÖDLEKLER Mİ BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?"

PKK bir yandan, DEAŞ bir yandan ülkemize saldırırken sesini çıkarmayanlar, bugün sınırlarımızdaki teröre karşı adım attığımız zaman mı bize zincir vuracakmış. Bu ikiyüzlüler, bu terörist seviciler, bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış

Anlaşılan o ki bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce istiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Kıbrıs Harekatı'nda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tanıdıkları gibi tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya derslerini ala ala tanıyacaklar.

Kayseri'den yükselen bu ses inşallah birilerine ders olur. Barış Pınarı Harekatını başlatmamızdan bu yana akılla mantıkla devlet yönetimiyle izah edilmesi mümkün olmayan garip tepkiler var. Söylediğimiz yaptığımız gayet basit. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Suriyelilerin evine dönmeleri için güvenli şartları sağlayacağız diyoruz.

"KİMİN KİM OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Baktık sınır tehdit altında kolları sıvadık. Harekat başladığı günden beri tuhaf tepkiler sergileniyor. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Halbuki yaptığımız iş net. Sınırımızdaki terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır. Biz sahada ne kadar kararlıysak diplomasi yollarında da o derece esnek olduk. Terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz. Birileri oturuyor, varsın otursunlar.

"VERDİĞİMİZ SÜRE BİTTİĞİ AN HAREKATA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendilerine Suriye meselesini bir kez daha anlattık. Ama şunu söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet, devletle masaya oturur. Bir devlet, teröristlerle masaya oturmaz. Bizim kitabımızda bu yazmıyor. Ha birileri oturuyor. Varsın otursunlar. Terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Kuzeyden güneye 32 km batıdan doğuya 442 kilometre alanı boşaltmak istediğimizi, teröristlerin bu bölgeden çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini ifade ettik. Çekilmeleri için 120 saatte mütabık kaldık. Salı gecesi süre bitiyor. Biz ne istediğimizi ve hangi şartları uygulayacağımızı çok iyi biliyoruz. Olmazsa 120 saatin bittiği dakikanın ardından tekrar teröristlerin kafasını ezeriz. Dün akşam Sayın Trump'la görüştük, Salı günü Putin'le de görüşeceğiz. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.