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  3. Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na ara... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na ara... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya medya temsilcileriyle bir araya geliyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Beşar Esad ile ailece görüşecek kadar bir yakınlığa sahiptik. Suriye’de 6 milyon kişi ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. 4 milyona yakını Türkiye'ye geldi.

Suriye’deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

Amerika Türkiye yerine PKK/ PYD ile bu işi yürütmeyi tercih etti. DEAŞ temizlendi ama YPG sınırlarımız boyunca tehdit haline dönüştü.

ABD’ye tüm ikazlarımıza rağmen bu konuda beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kesmekten başka çare kalmadı. Kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur kaldık.

AYRINTILAR GELİYOR...

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