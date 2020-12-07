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  • Son dakika... Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı
07 Aralık 2020 Pazartesi 20:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı

Son dakika... Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı."

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