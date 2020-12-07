Son dakika... Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı."