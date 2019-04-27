AK Parti Sözcüsü Çelik: İşi gücü bırakmışlar arkasında siz varsınız diyorlar

"Çeşitli şehirlerde Çevre ve Şehircilik Başkanlığından sorumlu başkan yardımcımız tarafından beklenti nedir diye kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bunların genel merkezde genel başkanımıza sunumları yapılıyor. Zenginleştirilerek belediye başkanları ile paylaşılıyor. Ortaya çıkan tablo şehirlerle ilgili ortaya koyacağımız politikalarla ilgili resmin şekillenmesine neden oluyor.

"BELEDİYE BAŞKANI TEK TEK GÖRÜŞECEK"

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanımız sunumunu gerçekleştirecek. Sayın Genel Başkanımız bu çalışmalara iki açıdan önem veriyor. Vatandaşın istediği hizmetlerin istediği gibi götürülmesi, kentlerin rant üreten değil değer üreten şehirler yapılar olması bakımından da büyük önem veriyor. Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarıyla tek tek görüşecek.

Kendi illerinin durumunu da yansıtma imkanı bulabilecekler. Belediye başkanlığından geldiği için deneyimlerini de paylaşıyor sayın genel başkan. Dinamik şekilde süreci yürütüyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızdan seçim sürecini nasıl geçirdiklerine dair düşüncelerini dinliyoruz. Bakanlarımız tek tek telefon numaralarını vererek isteyen belediye başkanlarıyla gece yarılarına kadar görüşebilecekler.

"MÜSLÜMANLARA BASKI YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bugün Sri Lanka’daki terör eyleminden sonra oradaki Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz. Bu hususu yakın şekilde takip ediyoruz. Fransa Devlet Başkanı siyasal islam diye bir tehditten bahsederek bir yorum getirdi. Bu siyasal İslam sözünün öteden beri bir karartma olduğunu söylüyoruz. Birisi siyasal İslam diye bir karartmadan bahsedince farkında değiller siyasal Hristiyanlık gibi doğru olmayan bir kavramdan bahsetmiş oluyorlar. Yeni Zelanda başbakanının tavrını herkesin örnek alması gerekir.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Kimse şiddete başvurmamalıdır. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.

Genel Başkanımızın ortaya koyduğu görüşle çelişen görüş AK Parti'nin görüşü değildir. Resmi kurulları temsil etmeyen kişiler kendileri adına bir takım görüşler belirtiyor. AK Parti'nin görüşlerini Genel Başkanımız söyler. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunu kınadığımızı, kabul edilemez olduğunu söyledik. Onun dışındakiler AK Parti görüşünün dışındadır.

Biz şiddete kesin bir tavır koymuşuz. Kimse bunun birinin başına gelmesini arzu etmez. Milli Savunma Bakanı'nın yatıştırma girişimlerini herkes gördü. Dışarıdan gelenlerin yaptıkları bir eylem diyorlardı. Suç duyurusu yaptıklarının çoğu o köyden veya yanındaki köyden. Ziyaret için haber verildi deniyor ama verilmemiş. Tek yapmaya çalıştıkları şey eylemin arkasında AK Parti'nin olduğunu göstermek. Böyle bir şiddeti kimse arzu etmez. Ama işi gücü bırakmışlar arkasında siz varsınız diyorlar."