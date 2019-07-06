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  3. Sistemde revizyon tartışmasıyla ilgili AK Parti'den önemli açıklama

Sistemde revizyon tartışmasıyla ilgili AK Parti'den önemli açıklama

Sistemde revizyon tartışmasıyla ilgili AK Parti'den önemli açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sistemin birinci yılında performans çözümü yapılacak. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politika ile ilgili açıklamalar da yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili soruyu da yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sistemin birinci yılında performans çözümü yapılacak. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi."

ÇELİK: TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALMIŞSA BU SİSTEMİ KULLANCAKTIR

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili görüşlerini dile getiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" şeklinde konuştu. 

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