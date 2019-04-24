'Sipariş üzerine değişiklik yapmam'

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Kabine değişikliği iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok" dedi.

Trump'la görüşme olabilir

"ABD Başkanı Donald Trump ile bugünlerde görüşmemiz olabilir" diyen Başkan Erdoğan, Türkiye İttifakı söyleminin Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." Erdoğan, İstanbul itirazlarıyla ilgili YSK'nın nihai kararını bekleyeceklerini söyledi.

Sanal oyunların esiri olmayın

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı'nda konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti: "Geride kalan 17 yılda eğitimi önceliğimiz yaptık. Eğitimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik. Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür. Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin."

Halisdemir'in babasıyla sohbet etti

Başkan Erdoğan, resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve FETÖ darbe teşebbüsü sırasında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir süre sohbet etti.

Hakimlere saygılı olmak lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis resepsiyonunda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, YSK'nın dünkü kararlarıyla ilgili olarak, "Kararlar için olumlu, olumsuz diye bir sorgulama yapmamız bu çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olmak lazım" dedi.

YSK'nın kararına yorum yapmam

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK'nın, "KHK'lıların oy kullanabileceği"ne yönelik kararını şu sözlerle değerlendirdi: "YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim."

Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili "Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim" dedi.

F-35 konusunda B planımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 konusunda B planımı var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. Suriye konusunda ABD'nin tezlerimize yaklaştığını görüyoruz. Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanına sunacağız" diye konuştu.