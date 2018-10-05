Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte din görevlilerine hitap etti. Konuşmasının başında Batman’da PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker için Fatiha okuyan Başkan Erdoğan, “Tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu saldırılar bizim düşmana olan hırsımızı ve kinimizi artırıyor” dedi.

Sürekli açık olsun

Camilerin kapısının kadınlara açık olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, “Köln’deki konuşmamda kadınlarımıza camilerin kapısının açık olması gerektiğini söyledim. Bir hanımefendi çok mutlu oldu. Beni ve arkadaşımı Kayseri’de camiye sokmadılar, biz de dışında namazımızı kıldık dedi. Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi var? Ben ne okudum, ne gördüm, ne biliyorum” dedi.

Yanlış tabuların yıkılması lazım

Bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız kadınsa bunları aştık demektir. Hanım ve çocuklarımızın ayaklarını camilerimize alıştıracağız. Din görevlilerimiz ötekileştirici, insanımızın bir kesimini dışlayıcı ifadelerden uzak durmalıdır

"Camilerin kapısı namaz dışında kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Kendimize soralım!"

AYAKLARI CAMİLERİMİZDEN ÇEKİLMESİN

Vaaz dilinizi gençlerimize uyarlayın

Yeni iletişim araçlarının gündelik hayatımızın merkezine oturduğu bir garip dönemin içindeyiz. Modernleşme dini hassasiyetlerimizin örselenmesine sebep oluyor. Gençlerimizin ayakları gün geçtikçe camilerden çekiliyor. Şayet gençler yaşadıkları savrulmaların çözümlerini camilerde değil başka yerlerde arıyorlarsa ortada yanlış giden bir şeyler vardır. Vaaz ve hutbe dilimizin gençlerimizin anlayacağı şekilde güncellenmesi, yenilenmesi, daha rafine hale getirilmesi gerekiyor.

Manevi boşluklar FETÖ ve DEAŞ’ı türetti

FETÖ ve DEAŞ, manevi boşlukların ilgili kurumlar tarafından doldurulmaması nedeniyle ülkemize sirayet etmiştir. Cem olamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. İbabetler toplumu diri tutar. Cami merkezli hayatı teşvik etmek lazım. Biz, din görevlilerimizden milletimize rehberlik etmesini bekliyoruz, insanımızın derdiyle, sevinciyle hemhal olmasını istiyoruz. Sizler imamsınız, FETÖ’nün imamı değil. Onunkiler cambaz.

BAĞLAR NEDEN KOPTU?

İmam, muhtar en güvenilendir

“140 bin kişilik böyle bir ordunun kurulu olduğu yerde neden beklediğimiz neticeyi alamıyoruz?” diye soran Başkan Erdoğan şöyle devam etti: Halkın en çok güvendiği imam ve muhtarlardır. Bağlar neden koptu? 140 bin kişilik ordu çehreyi değiştirmeli, gönüllerin fatihi olmalısınız. Ailelerle sıcak ilişkiler kurmalısınız. Hanım hocalarım mahalle anneleriyle ilişkilerini geliştirmeli.

En zor dönemde ezana sarıldık

Nasıl kökleri ile irtibatı kopan bir ağacın ayakta kalması mümkün değilse, din, ahlak, bilim ve adalet bizi ayakta tutan 4 taşıyıcı sütundur” diyen Erdoğan şöyle devam etti: Medeniyet değerleriyle bağı kopan bir milletin ayakta durması imkansızdır. Biz Avrupa’dan, Afrika’ya kadar cenk meydanlarını Allah Allah nidalarıyla inletmiş bir milletiz. En zor zamanlar bile ezanımıza, kitabımıza sahip çıktık.

Cami merkezli gelecek şart

Başkan Erdoğan: Camileri, sadece namaz kılınıp dağıldığımız bir ibadet mekanına dönüştürmek ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pirifanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami boştur. Geleceği inşa edeceksek, dün olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor.

Erdoğan’dan Salih’e tebrik

Başkan Erdoğan telefonla görüştüğü Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i tebrik etti. Görüşmede, Erdoğan ve Salih, ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.