Seçim sonrası İP'te tansiyon yükseliyor

Haber7'nin haberine göre 31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İP karıştı.

MERAL AKŞENER SUÇLANIYOR

Partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Genel Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

ADAMCILIK TEPKİSİ

Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.

KURUCU İLÇE BAŞKANLARI OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İSTEMİŞTİ

İP'in İzmir'deki kurucu ilçe başkanları, kurucular kurulu üyeleri, üst kurul delegeleri ve kurucu ilçe yönetim kurulu üyeleri, bugün düzenledikleri basın toplantısıyla Genel Başkan Meral Akşener'e olağanüstü büyük kurultayın toplanması için çağrıda bulunmuştu.

İP YALOVA İL YÖNETİMİ İSTİFA ETMİŞTİ

İP Yalova İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kurulu üyeleri ""İYİ Parti İl Başkanlığına atandığımız günden itibaren genel merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığımız sebebiyle birçok sorunlu süreç geçirdik" diyerek istifa etti.