Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Seçim sonrası İP'te tansiyon yükseliyor

Seçim sonrası İP'te tansiyon yükseliyor

Seçim sonrası İP'te tansiyon yükseliyor

CHP ile yerel seçimlerde ittifaka giren İP'te kazan kaynadı. Kulislerde konuşulan iddialara göre hiçbir büyükşehir ve ilde belediye kazanılmaması partinin tepe yönetimindekileri kızdırdı.

Haber7'nin haberine göre 31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İP karıştı.

MERAL AKŞENER SUÇLANIYOR

Partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Genel Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

ADAMCILIK TEPKİSİ

Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.

KURUCU İLÇE BAŞKANLARI OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İSTEMİŞTİ

İP'in İzmir'deki kurucu ilçe başkanları, kurucular kurulu üyeleri, üst kurul delegeleri ve kurucu ilçe yönetim kurulu üyeleri, bugün düzenledikleri basın toplantısıyla Genel Başkan Meral Akşener'e olağanüstü büyük kurultayın toplanması için çağrıda bulunmuştu.

İP YALOVA İL YÖNETİMİ İSTİFA ETMİŞTİ
İP Yalova İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kurulu üyeleri ""İYİ Parti İl Başkanlığına atandığımız günden itibaren genel merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığımız sebebiyle birçok sorunlu süreç geçirdik" diyerek istifa etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Burcu Esmersoy'un cevabı kafaları karıştırdı!
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Mustafa Üstündağ'dan eleştirilere yanıt!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

Haftanın fotoğrafları (26 Nisan 2019)