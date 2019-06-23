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Seçim sonrası diplomasi atağı

Seçim sonrası diplomasi atağı

Başkan Erdoğan İstanbul seçiminin ardından Japonya’da 28-29 Haziran'da gerçekleşecek zirvede dünya liderleriyle bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Osman Nuri CERİT

İstanbul seçimlerine yoğunlaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrasında diplomasi mesaisine ağırlık verecek. Erdoğan ay sonunda Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesine katılacak. Erdoğan, 28-29 Haziran’da Osaka şehrinde düzenlenecek zirvede başta ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere pek çok devlet adamıyla kritik konu başlıklarını ele alacak. 

S-400 VE F-35 KRİZİ 

Erdoğan-Trump görüşmesinde; Rusya’dan teslim alınacak S-400 hava savunma sistemleri, F-35 programı çerçevesindeki gelişmeler ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ masada olacak. Ayrıca Trump’ın muhtemel Türkiye ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de bu görüşmenin ardından netleşecek. Erdoğan, Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesi sonrası 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret edecek. Çin’e çalışma ziyareti yapacak olan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. 

TORUNUNUN DİPLOMA TÖRENİNE KATILDI

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunları Mahinur Albayrak’ın ilkolkul mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan, torunu Mahinur’a mezuniyet belgesini takdim ederken, törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da katıldı. Mezuniyet töreninin ardından Erdoğan, tüm öğrencilerle fotoğraf çekildi. 

ALBAYRAK'TAN PAYLAŞIM 

Kızının mezuniyet töreni sonrası resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinur’umuz mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi. Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin. Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum." 

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