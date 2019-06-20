'Sayıştay, 6.5 milyonluk kamu zararı tespit etti'

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Beyaz TV ve 24 TV ortak yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ile Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. CHP adayının İsmail Küçükkaya ile yüz yüze görüşmesini eleştiren Yıldırım, "Sordum fakat İsmail Bey'den bunun cevabını alamadım. Benim danışmanımla görüştüysen CHP adayının da sadece danışmanıyla görüşmen gerekir. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır" dedi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleleri genellikle aynı şirketlerin aldığını kaydeden Yıldırım, Beylikdüzü'nde 37 vaat veren İmamoğlu'nun sadece 2 tanesini gerçekleştirdiğini söyledi. İmamoğlu’nun İBB’deki ‘israf’ iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yıldırım, Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporunu açıkladı. Yıldırım; “Sayıştay, 6 milyon 553 bin liralık kamu zararı oluştuğuna hükmetmiş, şu anda İmamoğlu ve arkadaşları hakkında yargılama yapılıyor” dedi. Yıldırım, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği “7 Bölge 7 Renk Festivali”nde de konuştu. HDP'nin cezaevinde olan eski lideri Selahattin Demirtaş’ın CHP adayına destek istemesine değinen Yıldırım, “Bir yandan destek isteyip diğer yandan da HDP’yi görmezden gelmeyin.’ Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor” diye konuştu.

165 TL'ye düşecek

Yıldırım, İstanbullulara da müjde verdi: "Öğrenci akbilini 40 TL’ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşüreceğiz. İstanbul’da tapu tahsis belgesi olan ve maliye hazinesi üzerinde kullanıcı olan bütün hemşerilerimize tapularını teslim edeceğiz."