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Sanatçılarla iftar buluşması

Sanatçılarla iftar buluşması

Başkan Erdoğan, sanat ve spor camiasıyla geleneksel hale gelen iftarda buluşacak. Erdoğan’ın sanatçılarla bir araya geleceği etkinliğin 25 Mayıs Cumartesi günü Tarabya Huber Köşkü’nde düzenlenmesi planlanıyor.

Osman Nuri CERİT

İftar programı için sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerine davetiye gönderilecek. Ürettiği eserlerle toplumda büyük beğeni toplayan isimlerin iftar programında yer alacağı öğrenildi. 

FAZIL SAY DA DAVETLİ 

Başkan Erdoğan’ın bir süre önce, “Truva Sonatı” konserinde izlediği Fazıl Say’ın da davetliler arasında yer alacağı öğrenildi. Fazıl Say’ın Başkan Erdoğan’ı konsere davet etmesi ve Erdoğan’ın katılması üzerine bazı kesimler Say için linç kampanyası başlatmıştı. İstanbul seçimlerine ilişkin farklı değerlendirmeler yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor. Bu isimlerin davet edilmesiyle bazı kesimlerin sanatçılara uyguladığı lince de cevap verilecek. 

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