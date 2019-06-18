'Samimiyet ve gayretle çalışmaya devam'

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikaya yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, Erdoğan’la görüşüp görüşmediği konusundaki soru üzerine “Eldeki imkânlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Yayın öncesi bir nikâhta Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı” diye konuştu.

SÖZÜMÜZÜ SÖYLEDİK

"Seçmen yayını nasıl değerlendirdi" soruya Yıldırım, "Pazar günü göreceğiz bunu" dedi. Yıldırım devamla şu ifadeleri kullandı: “Yayındaki süreler vs. hakkında bu iş bitti arkadaşlar. Çıktık söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes izledi, değerlendirdi, yorumladı. Gördüğüm kadarıyla enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar da dinliyorlar. Pazar günü kararlarını verecekler. Bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa bundan sonra İstanbul için samimiyetle, gayretle, edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Bahçeli mitili İstanbul’a attı

Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul’daki çalışmalarına ilişkin sorular üzerine “Sayın Bahçeli mitili İstanbul’a atmıştır. Ama mitilin üzerinde oturmuyor. Dolaşıyor, çalışıyor. Ülkücü kardeşlerim ben inanıyorum ki gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hemşeri gruplarıyla görüşüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.